La piccionaia... in teatro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La piccionaia... in teatro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LOGGIONE

Significato/Curiosita : La piccionaia... in teatro

Torri del vento edizioni, 2014, isbn 978-88-97373-43-8. teatro d'opera lista di teatri d'opera teatro all'italiana altri progetti wikimedia commons wikimedia...

loggione – la parte più alta del teatro, sopra gli ordini dei palchi, dove sono i posti di minor prezzo e più sacrificata dal punto di vista visivo

