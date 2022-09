Piano che rispetto al terreno forma un angolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piano che rispetto al terreno forma un angolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INCLINATO

Significato/Curiosita : Piano che rispetto al terreno forma un angolo

Posizionato con un angolo di 35°-50° rispetto alla direzione di avanzamento e di circa 20° rispetto all'orizzontale, formando un piano inclinato che si raccorda...

A piombo). il piano inclinato può essere ‘’liscio’’ (senza attrito) o ‘’scabro’’ (con attrito). i primi studi sul piano inclinato risalgono all'epoca... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

