Per lavoro vende sigarette e francobolli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per lavoro vende sigarette e francobolli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TABACCAIO

Significato/Curiosita : Per lavoro vende sigarette e francobolli

Generale di loewy è il restyling del pacchetto di sigarette ‘lucky strike’, nel 1942. questo suo lavoro ha in sé tutte le caratteristiche della sua innovazione...

Rosso” e poi con l'arresto del tabaccaio otto, suo amico, con la fuga di freud e infine con la scoperta della morte del tabaccaio nelle segrete del quartiere... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

Altre definizioni con lavoro; vende; sigarette; francobolli; Fu un ente del dopolavoro ; È allegra in un capolavoro dell operetta; Solerti nel lavoro ; Lo è per ognuno il lavoro ; Recipienti da vende mmia; vende anche burro; La vende il salumiere; Comprare e rivende re azioni ottenendo un profitto; sigarette esotiche; sigarette destinate alle forze armate durante l ultima guerra; Confezione da venti pacchetti di sigarette ; Serve per arrotolare sigarette ; Emettono francobolli ; Il timbro sui francobolli ; L elenco dei francobolli necessari per completare una serie; L elenco dei francobolli necessari per completare una serie; Cerca nelle Definizioni