La pelle degli alberi - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : CORTECCIA

Via che portava i pelle grini a Roma; Concerie di pelle In giro per il mondo; Un pelle rossa come Geronimo; Tendono la pelle del tamburo; Lo stato più settentrionale degli USA; La mosca nemica numero uno degli ulivi; Ce nè anche uno per la protezione degli animali; Quella degli Schiavoni è a Venezia; alberi ... natalizi; alberi dalle foglie ovali; Gruppo di alberi che cresce nell acqua; Diffusi alberi da viali;