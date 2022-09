Un parco con scivoli e piscine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un parco con scivoli e piscine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ACQUATICO

Significato/Curiosita : Un parco con scivoli e piscine

un nuovo scivolo tubolare dal nome strizzacool che permette una discesa di gruppo. il parco è grande 83306 m². sommandone la lunghezza, gli scivoli arrivano...

Di un'imposta per la raccolta e l'uso di tali acque. attualmente per acquatico si può intendere l'imposta annua dovuta per l'uso delle acque demaniali... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

