L otto che si destina ad associazioni benefiche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L otto che si destina ad associazioni benefiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PERMILLE

Significato/Curiosita : L otto che si destina ad associazioni benefiche

L'otto per mille (spesso abbreviato in 8xmille) è la quota di imposta sui redditi soggetti irpef, che lo stato italiano distribuisce, in base alle scelte...

Il per mille o permille è un decimo di un per cento o una parte per migliaio. per esso viene utilizzato il simbolo ‰ (unicode u+2030), analogo al simbolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

Guido __, sotto segretario alla Difesa nel 2010; I cinquanta sotto la guida di Giasone; Lievita spesso sotto un telo; Messo... sotto i piedi; Gli indirizzi dei destina tari; Autrice di vicende destina te... a finir male; Colloquio destina to ai lettori del giornale; Testo destina to alla rappresentazione in scena; Le associazioni senza scopo di lucro; associazioni simili alle ONLUS; associazioni come le ONLUS; associazioni Cristiane Lavoratori Italiani; Si fanno sciroppate o... benefiche ; Tali sono certe Opere benefiche ; Tutt'altro che benefiche ; Punture benefiche ;