Nella legione romana era composto da due centurie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nella legione romana era composto da due centurie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MANIPOLO

Significato/Curiosita : Nella legione romana era composto da due centurie

Racconta di centurie di 300 unità. nei primi tre secoli dopo la riforma mariana dell'esercito le centurie erano composte tipicamente da ottanta uomini...

manipolo – unità della legione romana manipolo – paramento liturgico della chiesa cattolica... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

Altre definizioni con nella; legione; romana; composto; centurie; Isolotto nella baia di San Francisco; nella giacca è a sinistra; Inserviente nella scuola; Quello di Pulcinella è noto a tutti; Suddivisioni dell antica legione romana; Parte della legione ; Unità della legione romana; Un soldato di terza linea nella legione romana; La risposta romana all arancino siciliano; Un antica via romana ; La fucina romana dei film; Università statale romana : Tor __; composto presente in tutte le cellule; È composto da zucchero caramellato e frutta secca; Il nostro è composto da due camere; Un composto dei tessuti muscolari; Espresse in centurie le sue profezie; Unità militare romana, composta da due centurie ; A Roma era divisa in coorti, manipoli e centurie ; Cerca nelle Definizioni