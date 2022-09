La mosca nemica numero uno degli ulivi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La mosca nemica numero uno degli ulivi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : OLEARIA

Significato/Curiosita : La mosca nemica numero uno degli ulivi

Comprendere che gesù si diresse con gli apostoli nella zona del monte degli ulivi, testimonianza confermata esplicitamente dai vangeli sinottici, i quali...

La mosca dell'olivo, detta anche mosca delle olive o mosca olearia (bactrocera oleae (rossi, 1790)), è un insetto appartenente alla sottofamiglia dei... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

