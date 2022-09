Un modo di rivolgersi ad una divinità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un modo di rivolgersi ad una divinità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PREGARE

Significato/Curiosita : Un modo di rivolgersi ad una divinita

Il dio sole (o divinità solare) è una divinità che rappresenta il sole e i suoi aspetti simbolici. gli esseri umani ne hanno continuato il culto attraverso...

pregare è un saggio per l'infanzia del sacerdote cattolico e teologo luigi giussani, illustrato dalla pittrice marina molino. pregare è il primo libro...

