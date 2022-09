Misura l umidità nell aria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Misura l umidità nell aria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : IGROMETRO

Significato/Curiosita : Misura l umidita nell aria

L'igrometro è uno strumento che misura l'umidità relativa dell'aria, ovvero il rapporto tra l'umidità assoluta, definita come la quantità di vapore acqueo...

1500 leonardo da vinci costruì un igrometro meccanico. nel 1664 francesco folli propose un proprio modello di igrometro, basato sulle capacità igroscopiche... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

