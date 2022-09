Mezzo di piccola cilindrata su due ruote - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mezzo di piccola cilindrata su due ruote. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MOTORETTA

Significato/Curiosita : Mezzo di piccola cilindrata su due ruote

Un veicolo avente due ruote in linea provvisto di motore (solitamente a scoppio) in grado di sviluppare una potenza considerevole e di cambio (solitamente...

motoretta sul dizionario italiano il nuovo de mauro, su dizionario.internazionale.it. url consultato il 26 novembre 2019. ^ definizione di motoretta su...

