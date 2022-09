Il Marco giornalista, autore de L odore dei soldi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Marco giornalista, autore de L odore dei soldi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TRAVAGLIO

Significato/Curiosita : Il marco giornalista, autore de l odore dei soldi

Mesi prima delle elezioni politiche del 2001, il giornalista presenta il suo libro-inchiesta l'odore dei soldi, scritto con elio veltri, in cui è affrontata...

nella prefazione a un libro di travaglio, ebbe a scrivere di lui: dopo la chiusura de la voce, nel 1995, travaglio ebbe collaborazioni come freelance... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

Altre definizioni con marco; giornalista; autore; odore; soldi; marco , tragico latino; Libro sull Asia che scrisse marco Polo; Verbo di marco nisti; L Italo di marco valdo; Matilde, narratrice e giornalista ; Alessandro giornalista ; Lerner giornalista ; Servizio di un giornalista inviato fra; Jonathan __, autore de Le Correzioni; L autore di Moscardino; Charles cantautore ; autore voli firme del giornale; Che diffonde il suo caratteristico odore ; La Casa che produce il profumo J odore ; Esalante odore nauseabondo depravato moralmente; Come un odore acre... e aguzzo; Si fanno dando in cambio dei soldi ; Lo è chi non ama spendere i propri soldi ; La machine mangiasoldi ; Non la fanno i soldi ma nemmeno la disfanno; Cerca nelle Definizioni