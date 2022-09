Mantiene i liquidi caldi o freddi ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mantiene i liquidi caldi o freddi ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : THERMOS

Significato/Curiosita : Mantiene i liquidi caldi o freddi ing

Superficiale mantiene la colonna d'acqua unita e forze adesive mantengono l'acqua aderente allo xilema. colonne altrettanto alte e sottili di liquidi meno coesi...

O semplicemente dewar (pron. ['dju] o ['dj]), comunemente chiamato thermos, è un contenitore che mantiene il suo contenuto isolato dell'ambiente esterno... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

