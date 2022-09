A loro è dedicata la costa fra Livorno e Piombino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: A loro è dedicata la costa fra Livorno e Piombino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ETRUSCHI

Significato/Curiosita : A loro e dedicata la costa fra livorno e piombino

Significati, vedi piombino (disambigua). piombino (afi: /[pjom'bino]/) è un comune italiano di 31 946 abitanti della provincia di livorno in toscana. centro...

Sull'origine e la provenienza degli etruschi è fiorita una notevole letteratura, il consenso tra gli studiosi moderni è che gli etruschi fossero una popolazione autoctona... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

Altre definizioni con loro; dedicata; costa; livorno; piombino; Cambiando il loro ordine il risultato non cambia; Valoro si; Caloro so applauso che il pubblico fa stando in piedi; Così gli eschimesi si chiamano tra loro ; Una hit di Pino Daniele dedicata alla sua città; Le è dedicata la festa ebraica del Purim; Gli è dedicata la basilica di Venezia; La basilica di Venezia è dedicata a lui; Con Alpi e costa Azzurra forma regione francese; Roast beef, costa te e... cibo simile; L antica costa ntinopoli; La costa nei pressi di Villasimius, in Sardegna; Fu fondato a livorno nel 1921; Isola di fronte alla costa di livorno ; livorno sulle auto; Un film di Virzì ambientato in un rione di livorno ; La si raggiunge da piombino ; Vi si arriva da piombino ; Il parco costiero tra piombino e Follonica; Si raggiunge da piombino ; Cerca nelle Definizioni