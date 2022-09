La lingua di questa frase - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La lingua di questa frase. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ITALIANA

Significato/Curiosita : La lingua di questa frase

Significati, vedi frase (disambigua). la frase (il termine deriva dal greco fs ("frase", "locuzione", "espressione", "stile", "dicitura", "modo di parlare")...

Del 2018 l'italiana – quadro di vincent van gogh italiana 5 birilli – gioco del biliardo dama italiana – gioco da tavolo partita italiana – apertura nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

Altre definizioni con lingua; questa; frase; Opera letteraria che mescola stili e lingua ggi diversi; Propri di un lingua ggio; La dote di chi non ha certo peli sulla lingua ; Testi... nella lingua dei Veda; Lo è questa Settimana; questa cosa... in inglese; questa in famiglia; Con questa epressione lancia la pubblicità Maurizio Costanzo; Una frase sentenziosa; Una frase cretina; La famosa frase attribuita a Galileo; Così è detta una frase seducente: da __; Cerca nelle Definizioni