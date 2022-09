La lingua parlata in una nazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La lingua parlata in una nazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : IDIOMA

Significato/Curiosita : La lingua parlata in una nazione

La nascita di una sola lingua mondiale o poche lingue mondiali non è plausibile perché la cultura è ben collegata alla lingua parlata e insegnata ai...

In spagna, america meridionale e in alcune zone dell'africa) e l'hindi (idioma ufficiale dell'india): relativamente al cinese è da notare come essa risulti... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

Altre definizioni con lingua; parlata; nazione; La lingua di questa frase; Opera letteraria che mescola stili e lingua ggi diversi; Propri di un lingua ggio; La dote di chi non ha certo peli sulla lingua ; Lingua parlata a Vilnius; È la lingua più parlata in Medio Oriente; Lo è una lingua non più parlata ; parlata piena di esitazione; Donazione ; Combinazione a tombola; Pasta cerosa ottenuta attraverso i residui della raffinazione dell oro nero; Inizio d ibernazione ; Cerca nelle Definizioni