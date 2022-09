Lievita spesso sotto un telo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lievita spesso sotto un telo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : IMPASTO

Significato/Curiosita : Lievita spesso sotto un telo

Di un lievito selvaggio chiamato bubod o vino di palma tuba. successivamente, prima di essere cucinato, il riso viene macinato in una pasta spessa utilizzando...

Per impasto si intende un insieme di ingredienti mescolati assieme impasto – in musica, combinazione di suoni emessi da più strumenti diversi impasto –... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

Altre definizioni con lievita; spesso; sotto; telo; Fa lievita re la fattura; Snack ciprioti di pasta lievita ta con sesamo; Pani rotondi non lievita ti tipici della Lunigiana; Pani rotondi non lievita ti diffusi in Lunigiana; spesso volteggia sui carrillon; Piccole infiammazioni cutanee spesso pruriginose; Abbreviazione che si trova spesso a piè di pagina; spesso ci sta sopra chi fa yoga; I cinquanta sotto la guida di Giasone; Messo... sotto i piedi; La virgoletta sotto la c; Circola a grande velocità sotto la Manica; telo copricostume; Stelo secco del grano; Colorato telo copricostume; Fiore bianco a stelo lungo simbolo di purezza; Cerca nelle Definizioni