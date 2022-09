Lavora per un impresa edile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lavora per un impresa edile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MURATORE

Significato/Curiosita : Lavora per un impresa edile

edile, è un artigiano specializzato, solitamente impiegato nei cantieri soprattutto nel campo dell'edilizia. può essere titolare di una impresa edile...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi muratore (disambigua). il muratore è una persona specializzata nella costruzione di opere in... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

