In Italia non può guidare, fumare né bere alcolici - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : MINORENNE

Significato/Curiosita : In italia non puo guidare, fumare ne bere alcolici

Islamica di fumare e ingerire alcolici disse: «la mia religione invece mi impone come rito assolutamente sacro il fumare sigari e il bere alcolici prima, dopo...

Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

Altre definizioni con italia; guidare; fumare; bere; alcolici; Una Leone attrice ed ex Miss italia ; Il Sonnino importante politico del Regno d italia ; Nome con cui è noto in italia Stan Laurel; Una Maria Luisa poetessa italia na del 900; Possono guidare un auto; Arnese per guidare i buoi; Deve esserlo il casco che si indossa per guidare ; Si afferra con le mani per guidare la bicicletta; Un trucco spesso da sfumare ; fumare , ma con la sigaretta elettronica; Matita utilizzata per colorare e sfumare ; Cartello esposto nei locali al chiuso: __ fumare ; Ci si va per bere ; Serve per bere a distanza; Non pensano che a bere ; Libere da contatti; Rivendita di alcolici ; Dalle sue bacche si ricavano diversi alcolici ; Ha mandato giù troppi alcolici ; Individuo che ha bevuto troppi alcolici ; Cerca nelle Definizioni