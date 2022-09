Isola tristemente nota per un disastro aereo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Isola tristemente nota per un disastro aereo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : USTICA

Significato/Curiosita : Isola tristemente nota per un disastro aereo

Il 10 dicembre e l'isola di wake il 23 dicembre, anche se quest'ultima capitolò solo dopo una dura battaglia. un pesante attacco aereo nipponico l'8 dicembre...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ustica (disambigua). ustica (ùstica in siciliano) è un comune italiano di 1 306 abitanti della... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

Altre definizioni con isola; tristemente; nota; disastro; aereo; Penisola a nordest del mare Adriatico; L isola di Afrodite; Nativi dell isola con Lacco Ameno; L isola di Pitagora; tristemente famosa è quella bianca; tristemente nota quella di Marcinelle; Ha tristemente colpito Rigopiano nel gennaio 2017; Piazza cinese in cui si svolse una nota protesta; Il cognome della nota Catherine attrice francese; Negli atti nota rili si scrive in lettere; È nota per l amaretto; Completo disastro ; In economia è un evento disastro so e imprevedibile; Sopravvissuto a un disastro in alto mare; Soccombere nel disastro ; Quello aeroportuale indica la porta attraverso cui passare per imbarcarsi su un aereo ; Un aereo ... d avanguardia; Piano fisso verticale della coda di un aereo ; Direzionano un aereo ... o un pollo; Cerca nelle Definizioni