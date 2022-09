Iscritti al catasto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Iscritti al catasto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Iscritti al catasto

Su di essi. il catasto ha origini molto remote. shulgi, re di ur, nell'ambito dell'opera di centralizzazione dello stato ideò il catasto generale, usato...

Stecchiti & censiti: l'enciclopedia illustrata di tutti i modi in cui si passa a miglior vita (the portable obituary: how the famous, rich, and powerful...