Imita il verso del grillo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Imita il verso del grillo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : CRI

Significato/Curiosita : Imita il verso del grillo

Un figlio, ma il burattino inizia a correre fuori e torna a casa mentre geppetto lo sta ancora cercando per tutto il paese. il grillo parlante, coinquilino...

cri cri – cioccolatino pralinato piemontese cri cri – serie televisiva italiana cri cri – colonna sonora della serie televisiva omonima pubblicata nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

Altre definizioni con imita; verso; grillo; Limita zioni; Operaio addetto alle tinteggiature di pareti che imita no l effetto dei sassi; imita uno squillo; imita zione ironica di un opera; Comunica con la Manica attraverso il passo di Calais; Pasta cerosa ottenuta attraverso i residui della raffinazione dell oro nero; Caratterizza due parole uguali nel suono ma che hanno un diverso significato; Il big da cui ebbe origine I universo ; Il nobile del grillo in un film con Alberto Sordi; Lo è il grillo nato dalla penna di Collodi; Non sopporta il grillo Parlante; Il grillo del M5S; Cerca nelle Definizioni