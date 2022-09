Gioco enigmistico di origine giapponese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gioco enigmistico di origine giapponese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SUDOKU

Significato/Curiosita : Gioco enigmistico di origine giapponese

Stai cercando il gioco enigmistico, vedi parole intrecciate. un logogramma (o logogràfo) è l'unità minima (grafema) di un sistema di scrittura logografico:...

Il sudoku, in giapponese ( sudoku), nome completo suji wa dokushin ni kagiru, che in italiano vuol dire "sono consentiti solo numeri solitari")... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

