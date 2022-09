Film del 2009 girato in 3d da James Cameron - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Film del 2009 girato in 3d da James Cameron. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AVATAR

Significato/Curiosita : Film del 2009 girato in 3d da james cameron

Avatar è un film del 2009 scritto, diretto, co-prodotto e co-montato da james cameron. è un colossal di fantascienza, che vede nel cast principale sam...

