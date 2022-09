Elias __, premio Nobel per la letteratura nel 1981 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Elias __, premio Nobel per la letteratura nel 1981. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CANETTI

Significato/Curiosita : Elias __, premio nobel per la letteratura nel 1981

- premi nobel per la letteratura rabindranath tagore (premio nobel nel 1913) scrisse in bengali e inglese, samuel beckett (premio nobel nel 1969) scrisse...

Del nobel per la letteratura nel 1981. elias canetti nacque a ruse, primo dei tre figli di jacques canetti, commerciante ebreo di remote origini spagnole... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

