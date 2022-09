Crema curativa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Crema curativa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Crema curativa

Stomaco, essendo la pianta molto curativa. come gel è usato per guarire scottature e per curare dolori muscolari; come crema è usata per la bellezza di viso...

Helix pomatia linnaeus, 1758 è un mollusco gasteropode terrestre della famiglia helicidae, chiamato comunemente "chiocciola", "chiocciola borgognona"...