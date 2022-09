Corridoio che gira attorno all abside - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Corridoio che gira attorno all abside. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AMBULACRO

Significato/Curiosita : Corridoio che gira attorno all abside

Accede al corridoio sopraelevato della "grande caccia" (65,93 m di lunghezza e 5 m di larghezza), con le estremità absidate. su questo corridoio, elemento...

Il deambulatorio (noto anche come ambulacro) è un corridoio posto intorno al coro e all'abside, caratteristico dell'architettura romanica francese e poi... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

