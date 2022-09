Considera le persone in base al ceto sociale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Considera le persone in base al ceto sociale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CLASSISTA

Significato/Curiosita : Considera le persone in base al ceto sociale

vedi lo stato sociale. lo stato sociale (in inglese: welfare state, lett. "stato del benessere") è l'insieme delle politiche sociali che proteggono i...

Altre definizioni con considera; persone; base; ceto; sociale; Rendono degni di considera zione; Svalutato e considera to con meno stima; È considera to il maestro del brivido; Viene considera to saggezza popolare; Le persone che vivono in un luogo; Assistente familiare per persone non autonome; Designano cose e persone ; Crocchio di persone ; Bevanda a base di frutta pressata; Unità di base di un polimero; Bovino ipertrofico base di un battuto piemontese; Un piatto a base di melanzane; Erano le figlie di Forco e ceto ; Mettere olio e aceto ; Arguto e faceto ; Il ceto dei nobili; Posizione giuridico sociale ; Fenomeno sociale di aggregazione; Istituto Nazionale Assistenza sociale ; Impone il matrimonio fra persone appartenenti a uno stesso gruppo sociale ; Cerca nelle Definizioni