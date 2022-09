Congegno premibile tramite un arto inferiore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Congegno premibile tramite un arto inferiore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PEDALE

Significato/Curiosita : Congegno premibile tramite un arto inferiore

pedale – leva azionata dal piede pedale – contrada di marsicovetere sulla quale è sorta la frazione di villa d'agri pedale – effetto usato per modificare... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

congegno di regolazione; Un congegno come la macchina di Atwood; Piccolo congegno per illuminare, anche a incasso; congegno pericoloso o esplosivo; Scelte tramite votazione; Oggetto che funziona da tramite per fare qualcosa; Puliti tramite l acqua; Sollevato tramite carrucola; Addosso allo spadaccino Goemon in un noto carto ne; Macchinette utilizzate per fare imballi di carto ne; Un carto ncino; Parto no per la luna di miele; Il grado inferiore a gen; Ciascuna delle vene superficiali dell arto inferiore ; In architettura è la superficie inferiore concava dell arco o della volta; Costituisce la parte inferiore del diencefalo;