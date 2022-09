Concernente tutti gli Stati musulmani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Concernente tutti gli Stati musulmani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PANARABO

I colori panarabi (bianco, nero, rosso e verde) hanno origine nel 1917 dalla bandiera hashemita della rivolta araba. tali colori non ricorrono uniformemente...

