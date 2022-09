Con Bacco e tabacco riduce l uomo in cenere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Con Bacco e tabacco riduce l uomo in cenere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VENERE

Significato/Curiosita : Con bacco e tabacco riduce l uomo in cenere

Spesso utilizzato in riferimento a venere; tuttavia la forma più corretta sarebbe quella, oggi poco utilizzata, di "venereo", derivata dal latino venereus... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

Altre definizioni con bacco; tabacco; riduce; uomo; cenere; Un canto per bacco ; Crea dipendenza dal tabacco ; Con bacco e Venere... riduce l uomo in cenere; Relativa al bacco greco; Crea dipendenza dal tabacco ; Cavità della pipa dove brucia il tabacco ; È fatto di tabacco ; Ci ricorda il tabacco ; Attacco in cui si riduce il sangue verso un organo; Con Bacco e Venere... riduce l uomo in cenere; Vi si riduce lo spendaccione; riduce la mobilità di una zona muscolare; Quello a pesi fu il primo inventato dall uomo ; uomo politico spagnolo del 600; L uomo del cuore; uomo senza credenza; Vi partecipa cenere ntola; Fata che permette a cenere ntola di andare al ballo; Vieta a cenere ntola di andare al ballo; Fata madrina di cenere ntola; Cerca nelle Definizioni