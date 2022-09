La città francese dove nacque la crème de cassis - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città francese dove nacque la crème de cassis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DIGIONE

Significato/Curiosita : La citta francese dove nacque la creme de cassis

Variazioni tartufi la crème de cassis, ricavata dalle omonime bacche il kir, tipico aperitivo inventato dall'abate omonimo, a base di crema di cassis e vino bianco...

Significati, vedi digione (disambigua). disambiguazione – "dijon" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi dijon (disambigua). digione (in francese... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

