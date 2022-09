La città bosniaca dello Stari Most - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città bosniaca dello Stari Most. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MOSTAR

Significato/Curiosita : La citta bosniaca dello stari most

Lo stari most (che in italiano significa: "il vecchio ponte") è un ponte ottomano del xvi secolo della città di mostar, in bosnia ed erzegovina, che attraversa...

mostar è una città di 113.169 abitanti della bosnia ed erzegovina, capoluogo del cantone dell'erzegovina-narenta all'interno della federazione di bosnia... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

