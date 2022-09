Chiamato a difendere l imputato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chiamato a difendere l imputato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : AVVOCATO

Colpevolezza degli imputati condannando amanda knox a 28 anni e 6 mesi di reclusione e raffaele sollecito a 25 anni di reclusione e applicando a quest'ultimo...

nella storia del diritto romano la professione di avvocato era molto ambita per le implicazioni che...

Altre definizioni con chiamato; difendere; imputato; Lo strumento chiamato anche verniero; Tipo di pitone chiamato Eunectes in zoologia; Richiamato ... dalla polizia; Così può essere chiamato il cane di razza carlino; Battersi per sostenere e difendere un idea; Donna che tende a difendere ; Rivolgersi alla giustizia per difendere un proprio diritto; difendere le istituzioni; Sancisce l assoluzione completa dell imputato ; Ce l hanno in comune l étoile e l imputato ; Difende l imputato durante il processo; Difende l imputato durante il processo; Cerca nelle Definizioni