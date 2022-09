Chi frequenta una scuola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi frequenta una scuola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : STUDENTE

Significato/Curiosita : Chi frequenta una scuola

Rimane sotto la tutela di frank e frequenta sia dei corsi universitari di matematica sia le attività della scuola pubblica. il film è stato distribuito...

"studiare". il termine studente può essere, inoltre, riferito ai soli studenti universitari. in molti paesi l'uso del appellativo studente è riservato alle... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

Altre definizioni con frequenta; scuola; Li frequenta no i goliardi; Si può frequenta re quella di Belle Arti; Casa da gioco frequenta ta da tipi loschi; Non frequenta no le enoteche; Il responsabile della gestione di una scuola ; Inserviente nella scuola ; La scuola per chi non va a scuola ; Il personale non docente che lavora nella scuola sigla; Cerca nelle Definizioni