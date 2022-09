Le celebri parole che ricordano l attraversamento del Rubicone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le celebri parole che ricordano l attraversamento del Rubicone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : ALEA IACTA EST

Significato/Curiosita : Le celebri parole che ricordano l attraversamento del rubicone

Dal rubicone allo stretto di messina, il suo territorio metropolitano. il iii e il ii secolo a.c. furono caratterizzati dalla conquista romana del mediterraneo...

Stai cercando l'omonimo videogioco di strategia, vedi alea iacta est (videogioco). alea iacta est è una frase latina che viene tradizionalmente tradotta... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

