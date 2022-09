Cambiando il loro ordine il risultato non cambia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cambiando il loro ordine il risultato non cambia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FATTORI

Significato/Curiosita : Cambiando il loro ordine il risultato non cambia

Commutativa, ovvero cambiando l'ordine degli addendi la somma non cambia. è associativa, ovvero quando si sommano più di due numeri, il risultato è lo stesso...

fattori – sciatore italiano antonella fattori – attrice italiana bruno fattori – poeta italiano domenico fattori – politico sammarinese elena fattori... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

