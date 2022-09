Un calcio da undici metri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un calcio da undici metri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RIGORE

Significato/Curiosita : Un calcio da undici metri

Principale: calcio (sport). il regolamento del gioco del calcio costituisce la base legislativa sulla quale si basa lo sport del calcio, descrivendone...

Eliminazione diretta, vedi tiri di rigore. voce principale: regole del gioco del calcio. il calcio di rigore, o più semplicemente rigore, è la ripresa di gioco utilizzata... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

