La calamità che colpì Firenze nel 1966 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La calamità che colpì Firenze nel 1966. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ALLUVIONE

Significato/Curiosita : La calamita che colpi firenze nel 1966

Della più celebre del 4 novembre 1966. l'alluvione fiorentina si manifestò il 3 novembre 1844 ed ancora una volta la calamità non coinvolse solo il capoluogo...

Su alluvione wikizionario contiene il lemma di dizionario «alluvione» wikimedia commons contiene immagini o altri file su alluvione (en) alluvione / alluvione...

