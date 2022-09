Bovino ipertrofico base di un battuto piemontese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bovino ipertrofico base di un battuto piemontese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FASSONE

Significato/Curiosita : Bovino ipertrofico base di un battuto piemontese

Elvio fassone – magistrato, scrittore e politico italiano françois fassone – calciatore e allenatore di calcio francese marco fassone – dirigente d'azienda... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

bovino di appena un anno di età; Carne di femmina di bovino giovane e nullipara; Un grosso bovino ; Il Valtellina __, formaggio bovino lombardo; Unità di base di un polimero; Un piatto a base di melanzane; Creme a base di tuorli sbattuti; Una base monocromatica utilizzata per affreschi e dipinti nel Rinascimento; Abbattuto fino a non lasciare tracce; II battuto del cuoco; Che non è stato mai battuto ; Fu abbattuto da David; Valle piemontese ; La provincia piemontese di Borgomanero; La provincia piemontese con targa BI; La cittadina piemontese con la statua del San Carlone;