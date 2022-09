Band glam-rock di Bryan Ferry e Brian Eno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Band glam-rock di Bryan Ferry e Brian Eno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ROXY MUSIC

Significato/Curiosita : Band glam-rock di bryan ferry e brian eno

Sodalizio con il gruppo glam e art rock roxy music di bryan ferry e phil manzanera. robert fripp, leader dei king crimson, per i quali ferry aveva fatto un'audizione...

I roxy music sono stati un gruppo musicale glam rock britannico attivo tra il 1970 e il 1983. sono considerati una delle maggiori influenze per il movimento... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

