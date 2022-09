Attrezzo da giardino dotato di manico e denti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Attrezzo da giardino dotato di manico e denti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RASTRELLO

Significato/Curiosita : Attrezzo da giardino dotato di manico e denti

rastrello stesso. immagine stilizzata di due rastrelli su un araldo un rastrello più resistente per il terreno e i sassi un altro tipo di rastrello per... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

Altre definizioni con attrezzo; giardino; dotato; manico; denti; Indispensabile attrezzo ... del prestigiatore; Un attrezzo del pugile; attrezzo per lubrificare; attrezzo che blocca insieme due elementi; Non lo è il giardino d inverno; Racchiude un giardino botanico sul Lago Maggiore; Un giardino d infanzia; Un articolo da giardino ; Strumento agricolo dotato di lama usato per potare; È dotato di uno gnomone; dotato di un costrutto logico; Qualità di chi è dotato di gran coraggio e virtù; Ha la lama perpendicolare al manico ; La valigia con ruote e manico estraibile; Giocattolo dotato di manico che ruota al vento; manico dell anfora; Sono serrate a denti stretti; Lo è un pettine che ha pochi denti ; Concede a denti stretti; Un veicolo per studenti ; Cerca nelle Definizioni