Il pm ne apre uno quando avvia un indagine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il pm ne apre uno quando avvia un indagine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : FASCICOLO

Significato/Curiosita : Il pm ne apre uno quando avvia un indagine

Sequestro di beni per l’ex pm ingroia ^ peculato: chiesti quattro anni per ex pm ingroia ^ peculato, condannato a un anno e 10 mesi ex pm ingroia, su ansa.it...

Il fascicolo longitudinale mediale è un fascio di fibre mieliniche che si trova in posizione paramediana davanti alla sostanza grigia periacqueduttale... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

Altre definizioni con apre; quando; avvia; indagine; apre Il Cinque Maggio manzoniano; L apre chi divaga; Le hanno corvi e capre ; Si apre sul motore; Lo si prova quando si soffre; Lo si ha a terra quando si è scontenti; Si dice quando una faccenda è chiusa e non c è più niente da fare; Serve quando la nave affonda; Accesi, avvia ti; Insegnare ma anche avvia re pratiche; Dispositivo d avvia mento; Piano USA di aiuti all Europa avvia to nel 1947; Noto romanzo di Andrea Camilleri, terza indagine del commissario Montalbano; È oggetto d indagine per lo psicanalista; Un indagine accurata; Relativo ad un indagine medica; Cerca nelle Definizioni