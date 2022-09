Appellare con fervore per assistenza e conforto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Appellare con fervore per assistenza e conforto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : INVOCARE

Significato/Curiosita : Appellare con fervore per assistenza e conforto

Probabilmente, rappresentava dapprima una figura umana nell'atto di pregare o invocare, ed era basata sul geroglifico egizio, pronunciato in modo diverso. in... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

Altre definizioni con appellare; fervore; assistenza; conforto; Vitalità, fervore ; Furia, fervore ; fervore nel lavoro; fervore , concitazione; Istituto Nazionale assistenza Sociale; Dà assistenza a chi è in panne; Figura che si occupa dell assistenza al parto; Speciale assistenza a favore di soggetti incapaci; Unito a me esprime sconforto ; conforto alle pene; conforto risarcimento; Preso dallo sconforto ; Cerca nelle Definizioni