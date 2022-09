Ce nè anche uno per la protezione degli animali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ce nè anche uno per la protezione degli animali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 4 lettere : ENTE

Significato/Curiosita : Ce ne anche uno per la protezione degli animali

Impone l'obbligo della marcatura ce per la commercializzazione di tali dispositivi (dm); per ottenere il marchio ce occorre rispettare dei requisiti essenziali...

L'ente indica etimologicamente qualcosa che è; può dunque riferirsi a diversi concetti: ente geometrico, in geometria, indica un punto, retta o piano.... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

