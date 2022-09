Agrume endemico e tipico della Sardegna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Agrume endemico e tipico della Sardegna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : POMPIA

Significato/Curiosita : Agrume endemico e tipico della sardegna

Sarda sa pompìa, è un agrume endemico del comune di siniscola. le origini della pompia non sono ancora chiare; la teoria più accreditata è quella che si...

La pompìa (citrus limon var. pompia camarda, 2015), in lingua sarda sa pompìa, è un agrume endemico del comune di siniscola. le origini della pompia non... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

