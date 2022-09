Affetto da un eccessiva bilirubina nel sangue - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Affetto da un eccessiva bilirubina nel sangue. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ITTERICO

Significato/Curiosita : Affetto da un eccessiva bilirubina nel sangue

Dell'attività di uno degli enzimi che sintetizzano il gruppo eme nel sangue. si tratta di un gruppo di patologie in cui le sostanze chiamate porfirine si...

Quadro clinico della forma itterica, che si presentava improvvisamente con febbre, splenomegalia e ittero. la forma itterica della leptospirosi prese il... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

