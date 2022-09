Abbreviazione che si trova spesso a piè di pagina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Abbreviazione che si trova spesso a piè di pagina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : ID

Significato/Curiosita : Abbreviazione che si trova spesso a pie di pagina

Più note a piè di pagina. alcuni testi usano asterischi e pugnali accanto agli apici, usando il primo per le note a piè di pagina per pagina e il secondo...

Database id software – sviluppatore di videogiochi id – comando di unix id – album dell'equipe 84 id. – abbreviazione del latino idem, lo stesso id – in psicologia... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 25 settembre 2022

