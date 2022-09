Si usa per valutare la forza di uno scacchista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usa per valutare la forza di uno scacchista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ELO

Significato/Curiosita : Si usa per valutare la forza di uno scacchista

Indica uno scacco (a volte si usa "++" per indicare uno scacco doppio), mentre un "#" indica lo scacco matto. esiste poi un ampio ventaglio di simboli...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi elo (disambigua). il sistema di valutazione elo è un metodo per calcolare i livelli di abilità relativi... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 24 settembre 2022

