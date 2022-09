L ufficio in cui più ci sono perdite... più si lavora! - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ufficio in cui più ci sono perdite... più si lavora!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 15 lettere : OGGETTI SMARRITI

Significato/Curiosita : L ufficio in cui piu ci sono perdite... piu si lavora!

Legale presso cui lavora, pearson hardman, ruolo che lo obbliga, suo malgrado, ad assumere un giovane associato: harvey odia dover lavorare in coppia, e odia...

oggetti smarriti è un film del 1980 diretto da giuseppe bertolucci, con mariangela melato e bruno ganz. fu presentato alla quinzaine des réalisateurs del... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 24 settembre 2022

